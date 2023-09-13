Мир Армения пытается избавиться от влияния роССии и сближается с США, — WSJ

2023-09-13 20:48

Издание Wall Street Journal сообщило о том, что военные силы США начали совместные учения с войсками Армении, которые продлятся 10 дней.

Около 175 армянских солдат пройдут обучение вместе с примерно 85 солдатами командования армии США в Европе и Африке.

Издание пишет, что Армения все активнее пытается избавиться от российского влияния, особенно после вторжения России в Украину. Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Госдепартамента признал, что США стремятся укрепить свое партнерство со странами, традиционно опирающимися на Москву в экономическом и военном сотрудничестве.

"Мы всегда ищем возможность углубить наши двусторонние связи с этими странами", - сказал американский чиновник.

По словам журналистов, американо-армянские учения проходят на фоне растущей напряженности между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, Ереван разочаровался в возможности РФ обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня между двумя странами в 2020 году.

Сообщается, что Армения считает, что погрязший в войне против Украины Кремль не выполнил гарантий безопасности в Нагорном Карабахе. После тяжелых боев с Арменией 2020 года Азербайджан возобновил контроль над этой территорией. В то время Россия выступила посредником в прекращении огня.

Арег Кочинян, президент ереванского исследовательского центра политики безопасности, заявил, что Армения чрезмерно зависит от России.

"И это наша самая большая стратегическая уязвимость и наша самая большая ошибка, которую мы должны изменить вместе с Западом и другими партнерами", - сказал он.

По его словам, армяне больше не видят в России партнера и считают его предателем.