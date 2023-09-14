Жизнь Не вірте фейкам! В Міноборони офіційно не підтвердили співпрацю з «Кровоспасом»

2023-09-14 19:31

 

В Міністерстві оборони України після інформаційної хвилі в різних телеграм-каналах про закупівлю кровоспинних медичних виробів «Кровоспас» офіційно заперечили ці наміри.

Відповідну позицію опублікувала заступниця міністра Ганна Маляр. 

 

«Вчора  поширювали фейк нібито я коментувала закупівлі кровоспинного засобу. Жодних моїх коментарів чи заяв з приводу закупівлі кровоспинних медичних виробів - не було» - написала Маляр. 

Нагадаємо, що нещодавно зʼявилась інформація про те, що в Міноборони розглядають закупівлю 1 млн гемостатиків «Кровоспас». Ця інформація не відповідає дійсності. Кровоспас не будуть офіційно закуповувати у Міноборони.

Наразі, Кровоспас немає ліцензії та не сертифікований оборонним відомством України для офіційного використання в Силах оборони.

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