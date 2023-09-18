Жизнь Связь при любых условиях

2023-09-18 13:15

Многие украинцы любят отдыхать на природе. Это может быть охота, рыбалка, сбор грибов и ягод или просто отдых вблизи речки или озера. В таких ситуациях понадобится рация портативная. Компактное приспособление позволяет вести переговоры даже в тех ситуациях, когда мобильная связь не работает.

Кому нужна портативная рация

Существует масса ситуаций, когда без компактного переговорного устройства просто не обойтись. Оборудование необходимо для:

различных служб (полиция, пожарные, МЧС);

любителей активного отдыха на природе;

водителей грузового транспорта;

строителей и т. д.

Стоит отметить, что для каждой категории существует особое оборудование, которое работает на определённой частоте. Частоты не пересекаются, поэтому не создают помех друг для друга.

Также важно упомянуть, что компактное оборудование имеет сравнительно небольшой радиус действия, но его вполне достаточно для бытовых задач. На открытом пространстве площадь покрытия составляет 1-3 км. Этого вполне достаточно, чтобы крановщик или строитель на верхнем этаже услышал необходимые указания. Для увеличения расстояния используются рации с длинными антеннами, они позволяют увеличить радиус действия до 5-7 км.

Удобство использования

Любители охоты, коллективной рыбалки или отдыха на природе должны иметь портативные станции, ведь они позволяют вести переговоры там, где мобильная связь отсутствует. Кроме того, общаться можно совершенно бесплатно.

Использовать оборудование очень просто: достаточно держать специальную кнопку во время разговора, и отпускать её, чтобы услышать ответ. Некоторые модели вообще не требуют нажатия на кнопку, а реагируют на голос. Например, если приходится работать в особых условиях или специальной экипировке, которая не позволяет нажимать кнопку.

Большой выбор портативных радиостанций представлен в каталоге компании GOODOK. Здесь можно выбрать устройства высокого качества по приемлемой цене. Компания напрямую работает с производителями электроники, поэтому предлагает цены ниже рыночных.