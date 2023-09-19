Политика Бербок призвала на Генассамблее ООН принять резолюцию против путина

2023-09-19 22:15

 

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к решительному сигналу против российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, особенно в это время, когда российский президент атакует не только европейский мирный порядок, но и Устав ООН, в Организации Объединенных Наций также не может быть "бизнеса как всегда".

"Несмотря на все кризисы в этом мире, мы должны не только продвигать Устав ООН, особенно в эти дни, но и отстаивать его вместе. Устав – это наш мир, ... наше страхование жизни во всем мире", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

В контексте российской агрессии Бербок выделила вопросы детей, похищенных Россией из Украины, а также вопросы ответственности Путина.

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Политика

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