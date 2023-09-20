Жизнь Советник Ермака Гота продвигает на Центрэнерго мелкого мошенника и смотрящего за рядом шахт Венгрина

2023-09-20 16:09

 

Глава Наблюдательного совета Центрэнерго Андрей Гота продвигает на предприятие смотрящего за львовскими угольными шахтами Андрея Венгрина. Гота, который является советником Ермака, прикрываясь своим статусом, заставляет руководство станций заключать невыгодные, а подчас и вредительские контракты с фирмами Венгрина.

Сегодня у этих двух персонажей стоит на повестке дня организация поставки на Центрэнерго терриконов и отходов производства углеобогащения. Данная схема, предложенная Венгриным и полностью поддержана Готой, и продвигается по уровню руководительниц станции. Так в свою очередь директор Трипольской станции Петр Кравец дал подчиненным команду принимать смесь с золой 50-55%, а фактически с показателями 20% , это приведет снова к колоссальным убыткам «Центрэнерго».

Особый цинизм ситуации в том, что Змиевская ТЭС, стараниями Готы уже отключена от энергосистемы, так деньги на ремонты до нее фактически не дошли. Кроме того, на Центрэнерго все еще нет угля, потому схема с Венгриным – направлена на то, чтобы «спасти страну», а по факту – уничтожить оставшееся оборудования и набить карманы.

Венгрин – «смотрящий за рядом угольных шахт», вошел в схемы под прикрытием министра энергетики Насалыка, который сейчас под колпаком ГБР за коррупцию.

СМИ в 2019 году детально описывали «схему Венгрина»: после того, как на шахте добыли уголь, его разбавляют породой, чтобы получить больше денег. По бумагам проходит как уголь высшего качества, а на деле – оборудование выходит из строя.

И этого мошенника Гота, прикрываясь именем президента Зеленского заводит на Центрэнерго как поставщика.

А в ОП удивляются, почему это Зеленского 78% считают ответственным за коррупцию в Украине. С началом блекаутов, таких будет 100%.

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