Новый штамм коронавируса "Пирола": есть ли причины для паники

Новый штамм COVID-19 под названием "Пирола" пришел на смену уже известному "Омикрону".
"Пирола" с его многочисленными мутациями может просто обойти иммунитет, выработанный людьми в результате предварительных инфекций COVID-19 или вакцинации. Это не значит, что люди с иммунитетом более подвержены тяжелым заболеваниям, просто вирусу может быть легче их заразить, чем предыдущим ему вариантам. Люди, которые не получили иммунитет путем прививки или выздоровления от болезни, безусловно, составляют наиболее уязвимую группу для нового штамма.
Органы здравоохранения Канады и США отмечают, что этот вариант не вызывает особо тяжелых заболеваний. Тесты и методы лечения, используемые для COVID-19, по их словам, эффективны и против него.
В настоящее время трекер распространения вариантов вируса GISAID фиксирует его распространение в таких странах:
Дания
Франция
США
Швеция
Таиланд
Израиль
Испания
Канада
Португалия
Австралия
Германия
Южная Корея
Япония
Среди симптомов, по которым можно определить заражение вариантом "Пирола", специалисты выделяют:
Хотя "Пирола" имеет большое количество мутаций и существует неопределенность по поводу его последствий, текущие наблюдения не дают оснований считать его особенно трудным.