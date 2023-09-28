Политика Дмитрий Кулеба заявил о позитивных переменах для Украины, как кандидата в ЕС

2023-09-28 14:29

В ближайшее время в Киеве состоится заседание Совета министров Евросоюза по иностранным делам. Это является сигналом особого статуса Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина в четверг, 28 сентября.

Он подчеркнул, что это будет первое в истории выездное заседание министров иностранных дел Евросоюза вне ЕС. В учредительных документах написано, что Совет собирается в Брюсселе или Люксембурге, а такого формата, как выездное заседание, в принципе нет.

"Но специально для Украины найдена правильная юридическая формулировка, позволяющая им приехать сюда и провести заседание в Киеве. И потому это сам по себе сигнал. Сигнал особого статуса Украины как государства-кандидата на вступление в ЕС, как государства, которое борется с российской агрессией и защищает всю Европу. Сигнал для мира, что ЕС рассматривает Украину как неотъемлемую часть Европейского проекта", - заявил Кулеба.

По его словам, уже есть список из семи результатов, которые Украина ожидает получить по итогам этого заседания.

"Думаю, что их сейчас нет смысла объявлять, потому что все в работе. Но там есть и вопросы, связанные с продолжением и наращиванием оборонной поддержки Украины, и вопросы гарантий безопасности, ведь ЕС присоединился к вильнюсской декларации G7, также есть вопрос следующего санкционного пакета и вопрос, безусловно, открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС. Поэтому будет насыщенная дискуссия", - заверил министр.

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