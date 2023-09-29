Экономика Україна зможе отримувати фінансування інфраструктурних проектів на рівні із членами ЄС

2023-09-29 12:29

Україна зможе подавати заявки для фінансування інфраструктурних проектів за програмою Connecting Europe Facility на рівні із членами ЄС, — віце-прем’єр Олександр Кубраков.

Раніше подавати на відбір проєкти Україна могла лише у співпраці як мінімум ще з однією країною Євросоюзу.

"Одним із секторів, на якому ми зосереджуємося в першу чергу, є транспорт та експортна логістика, зокрема портів Дунайського регіону.

Наша мета — досягти потужності 30 млн т/рік і забезпечити можливість заходу в порти Дунайського кластеру суден більшої вантажопідйомності.

Тому ці проекти ставимо пріоритетом під час підготовки заявок до програми CEF", — зазначив Кубраков на зустрічі із з комісаром ЄС з питань транспорту Адіною Велян.

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РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЛИ НАЛИЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСЧЕТЫ КАРТОЙ 2023-09-27 14:31
В Украинских обменниках второй день подряд дорожает доллар - курс валют на сегодня 2023-09-26 13:35
Экономика Украины выросла впервые с начала полномасштабной войны 2023-09-24 12:30