Жизнь Какими будут тарифы на газ с октября: названа цена для украинцев

2023-09-30 10:30

 

В Украине тариф на газ в октябре не изменится. При этом разница в стоимости голубого топлива составляет более 2 грн за кубометр зависимо от поставщика. Большинство украинцев покупает голубое топливо у "Нафтогаза" по цене в 7,96 грн за куб.

Как сообщает издание Газправда, 98% украинцев получает газ у "Нафтогаза". Это 12,4 млн украинских семей. При этом до сии пор есть возможность выбирать, у кого покупать газ.

Так, стоимость кубометра газа у разных компаний составляет от 7,7 грн за кубометр до 9,99 грн за кубометр. Тарифы действуют до 1 мая 2024 года, поэтому в октябре изменений не было.

Отметим, еще в августе Кабмин продлил действия специальных обязательств: компании, которые производят отопление и подогревают воду, смогут покупать голубое топливо по сниженной стоимости. Так, производители тепла будут покупать газ по цене в 7,42 грн за куб.

Отметим, ранее в "Нафтогазе" заявляли, что Украину ждет отопительный сезон, когда собственные потребности в газе будут полностью удовлетворены собственной добычей. Это произошло в том числе из-за оккупации части территорий, сокращения потребления бизнесом из-за остановки части предприятий.

 

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