Жизнь Пенсионерам с 1 октября прибавят до 570 гривен к пенсии, но не всем

2023-09-30 14:30

 

В Украине с 1 октября 2023 года часть пенсионеров получат увеличенные выплаты, но повышение не будет массовым.

Об этом сообщается в ПФУ.

Напомним, что в 2023 году пенсии украинцам повышали трижды: индексации проведены в марте и июле, а в апреле прошел перерасчет выплат работающим пенсионерам.

В то же время, согласно планам ПФУ, в октябре повышений ожидать не стоит. Прибавки будут начислены только некоторым категориям в зависимости от возраста.

Так, при достижении в октябре 70 лет стоит ожидать начисления прибавки в 300 гривен, старше 75 лет – 456 гривен, а старше 80 лет – 570 гривен. При этом данные суммы будут выплачиваться пенсионеру ежемесячно.

Отметим, что уже с нового года украинцам повысят размер минимальной пенсии.

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