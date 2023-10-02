Политика Бербок о членстве Украины в ЕС: "Евросоюз расширится от Лиссабона до Луганска"

2023-10-02 21:37

Анналена Бербок подчеркнула, что будущее Украины – в Европейском союзе.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что будущее Украины – в Европейском союзе, и он вскоре расширится от Лиссабона до Луганска.

Об этом она сказала в ходе общения с журналистами в Киеве, куда прибыла для участия в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь к ЕС", — заявила Бербок.

Глава МИД Германии также заверила, что друзья и партнеры в ЕС будут поддерживать Украину на пути вступления в Евросоюз.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС через два года, а в НАТО — раньше.