Спорт Сегодня матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов - Антверпен принимает Шахтер

2023-10-04 10:29

Донецкий Шахтер уже находится в Бельгии. Донецкий клуб прибыл в Антверпен на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

На еврокубковый поединок главный тренер "оранжево-черных" Патрик ван Леувен взял 28 футболистов.

Заявка Шахтера на матч с Антверпеном:

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский

Защитники: Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Дмитрий Чигринский, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси

Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов Антверпен - Шахтер состоится 4 октября на Босейлстадионе. Начало в 19:45 по Киеву.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лига чемпионов: Сегодня Шахтер принимает на своем поле в Гамбурге Порту

2023-09-19 14:32

Болельщиков допустят на матч Лиги чемпионов Динамо - Барселона в Киеве

2021-10-29 19:28

Жеребьевка Лиги чемпионов: сегодня станет известно, в какую корзину попадет Динамо

2021-08-25 13:44

Определились все пары соперников в плей-офф Лиги чемпионов-2021/22

2021-08-11 10:22

Еще новости в разделе "Спорт"

Сегодня матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов - Антверпен принимает Шахтер

2023-10-04 10:29

Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

2023-09-30 11:30

Криштиану Роналду установил новый исторический рекорд в мировом футболе

2023-09-29 17:32

Тренер Челси рассказал, как помогает Михаилу Мудрику обрести уверенность в своих силах

2023-09-29 13:30
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Сегодня матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов - Антверпен принимает Шахтер 2023-10-04 10:29
Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 2023-09-30 11:30
Криштиану Роналду установил новый исторический рекорд в мировом футболе 2023-09-29 17:32
Тренер Челси рассказал, как помогает Михаилу Мудрику обрести уверенность в своих силах 2023-09-29 13:30