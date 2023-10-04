Спорт Сегодня матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов - Антверпен принимает Шахтер

2023-10-04 10:29

Донецкий Шахтер уже находится в Бельгии. Донецкий клуб прибыл в Антверпен на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

На еврокубковый поединок главный тренер "оранжево-черных" Патрик ван Леувен взял 28 футболистов.

Заявка Шахтера на матч с Антверпеном:

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский

Защитники: Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Дмитрий Чигринский, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси

Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов Антверпен - Шахтер состоится 4 октября на Босейлстадионе. Начало в 19:45 по Киеву.