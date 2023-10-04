Политика Кулеба пояснил, как внутренние политические процессы США повлияют на темпы помощи Украине

2023-10-04 15:38

Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать Украине помощь, несмотря на внутренние политические процессы и грядущие президентские выборы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телемарафона.

Глава МИД вспомнил о последнем визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, во время которого у него были "очень откровенные и искренние разговоры" с Джо Байденом и представителями Республиканской и Демократической партий в Конгрессе и заявил, что в США понимают важность борьбы.

"Нет оснований говорить о том, что Америка не осознает важности для мира той борьбы, которая сейчас идет на территории нашего государства", - сказал он.

Кулеба предположил, что выборы в США будут иметь влияние на помощь Украине и могут возникнуть "неожиданные политические шаги оппонентов".

"Но благодаря тому, что у президента были очень предметные и сконцентрированные разговоры, которые дали свой результат в плане предоставления Украине дополнительной поддержки, мы можем рассчитывать на продолжение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов", - добавил министр.

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