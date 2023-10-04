Спорт Патрик ван Леувен назвал главную проблему и цель Шахтера в еврокубковых матчах

2023-10-04 14:31

Главной проблемой для Шахтера в еврокубковых матчах остается сложная логистика, ведь на матч приходится ехать очень долго. И такая дорога забирает много сил. Об этом на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с Антверпеном заявил главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен.

Однако, несмотря на все сложности, в предстоящем матче группового раунда турнира чемпионы Украины рассчитывают на победу.

"Наша главная цель - победить. Поэтому завтра мы увидим, будет какая-нибудь неожиданность для соперника или нет. Но наша задача - выиграть.

Мы, конечно, просматривали все матчи Антверпена, знаем, как играет соперник. Мы также просчитываем все ситуации, все варианты. Как я уже говорил, наша цель - победить и лучше представить команду в завтрашней игре. Что касается текущей ситуации, то в Украине идет война. Первый сложный момент - это передвижение внутри страны и за рубежом, потому что это сейчас занимает гораздо больше времени. Второй момент: во время матчей в Украине часто раздаются воздушные тревоги, из-за чего наши игры продолжаются более 90 минут. Это влияет психологически и мотивационно, но такова ситуация. У нас война, военное положение, у нас есть агрессор. И в такой ситуации должны подстраиваться.

Конечно, последние результаты были не такими, как мы ожидали. Есть немного давления, но не со стороны, а это больше внутреннее давление, которое стимулирует в положительном понимании, мотивирует на победу. И мы знаем, что именно эта задача стоит перед нами завтра", - цитирует ван Леувена сайт Шахтера.

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