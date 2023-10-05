Политика МВФ открыл постоянное представительство в Киеве, которое было закрыто в начале войны

2023-10-05 09:31

Международный валютный фонд уже открыл постоянное представительство в Киеве, закрытое с начала полномасштабной войны в 2022 году. Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева в Х (Twitter).

"Я рада объявить об открытии постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы еще больше углубляем наше взаимодействие с Украиной", - написала она и разместила фотографию с представителями МВФ, Национального банка Украины и Министерства финансов.

Напомним, 1 октября миссия МВФ начала встречи с представителями властей Украины, а также с другими ключевыми партнерами.

Весной текущего года МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на $15,6 млрд. Всего в этом году у Украины есть возможность получить от фонда три транша на общую сумму $4,5 млрд.