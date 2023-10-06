Жизнь ПІЛЬГИ НА ГАЗ: як українці можуть заощадити на опаленні цього року

2023-10-06 17:32

Створено три категорії споживачів, які зможуть скористатися пільгами, якщо не перевищать певну кількість спожитого газу за місяць.

Згідно з рішенням Кабміну, створено три категорії споживачів, які зможуть скористатися пільгами, якщо не перевищать певну кількість спожитого газу за місяць.

Уряд зафіксував такі нормативи споживання “блакитного палива”:

домогосподарства, які використовують газові плити та гарячу воду – 3,3 м³/міс на людину;

домогосподарства, які використовують газові плити, але не використовують гарячу воду – 5,4 м³/міс на людину;

домогосподарства, які використовують газові плити та нагрівачі води – 10,5 м³/міс на людину

Також Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг сповістила про перерахунок газового розподілу.

ВАжливо: З 1 жовтня 2023 року підрахунок замовленої газової потужності буде враховуватися лише за неопломбовані газові прилади.