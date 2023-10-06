ПІЛЬГИ НА ГАЗ: як українці можуть заощадити на опаленні цього року

Створено три категорії споживачів, які зможуть скористатися пільгами, якщо не перевищать певну кількість спожитого газу за місяць.
Згідно з рішенням Кабміну, створено три категорії споживачів, які зможуть скористатися пільгами, якщо не перевищать певну кількість спожитого газу за місяць.
Уряд зафіксував такі нормативи споживання “блакитного палива”:
Також Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг сповістила про перерахунок газового розподілу.
ВАжливо: З 1 жовтня 2023 року підрахунок замовленої газової потужності буде враховуватися лише за неопломбовані газові прилади.