Мир Белый дом планирует встречи Байдена и Си Цзиньпина в США - WP

2023-10-07 12:30

Лидеры стран постараются перезагрузить отношения, подчеркнули представители американской администрации.

Белый дом работает над организацией встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Об этом 5 октября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.

Саммит АТЭС в составе 21 страны пройдет 11-17 ноября.

По словам собеседников издания, Байден "с нетерпением" ждет встречи с китайским лидером, однако "еще ничего не подтверждено".

Ожидается, что ситуация прояснится во время визита в США министра иностранных дел Китая Ван И в ближайшие недели.

"Личная встреча станет первой между лидерами двух крупнейших экономик после того, как они встретились на полях саммита Группы 20 на Бали, Индонезия, в ноябре прошлого года. Там оба президента отметили важность дипломатии лицом к лицу и выразили надежду, что они смогут вернуть американо-китайские отношения в нормальное русло", - пишет газета.

Однако после того, как в феврале Байден приказал сбить китайский воздушный шар-шпион, связи между странами ухудшились еще больше.

Чтобы возобновить взаимодействие, четыре высокопоставленных чиновника администрации Байдена несколько раз посетили Пекин за последние месяцы, однако общение между военными Китая и США остается замороженным, несмотря на неоднократные попытки американской стороны изменить ситуацию.

Напомним, в прошлом месяце Си Цзиньпин пропустил саммит лидеров G20 в Нью-Дели, что разочаровало Байдена.