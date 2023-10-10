Мир США назвали Иран соучастником нападения на Израиль

2023-10-10 18:26

В понедельник представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником войны в Израиле, хотя Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках.

Источник: Reuters

Прямая речь Криби: "Иран в течение длительного времени поддерживает ХАМАС и другие террористические сети во всем регионе, учениями и ресурсами. И поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником, но с точки зрения конкретных доказательств в отношении этого, такого рода атак, нет, у нас нет ничего".

Предыстория:

Миссия Ирана в Организации Объединенных Наций заявила, что Тегеран не причастен к одному из самых кровавых в истории нападений на Израиль, когда исламистская группировка ХАМАС убила 700 израильтян и похитила еще десятки.

В то же время, по словам высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы, представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник.