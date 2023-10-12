Политика Использовано ноу-хау с украинской войны: Буданов рассказал о следе рф в нападении на Израиль

2023-10-12 16:48


РФ продавала ХАМАСу оружие, которое затрофеила в Украине, отметил глава ГУР МО.

Война в Израиле 2023 содержит российский след, в частности, противники израильтян использовали ноу-хау с украинской войны.

На видео, опубликованных в соцсетях, заснято, как во время противостояния используется привычная для Украины тактика использования FPV-дронов против бронетехники, которая абсолютно неестественна для Ближнего Востока, рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время интервью "Украинской правде".

"Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто иной, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были россияне", - сказал он.

По его словам, также известно, что россияне продавали затрофеенное в нашем государстве оружие боевикам ХАМАС, которых поддерживает Иран. Глава разведки добавил, что речь идет в основном о пехотном вооружении.

"...24 сентября российский космический аппарат, способный вести радиоэлектронную разведку и перехват спутниковых сигналов, был перемещен на геостационарную орбиту Израиля. ...в период с 22 по 24 сентября был официальный визит российской военной делегации в Иран. Нам известно, что было несколько, скажем так, пожеланий с иранской стороны. Одно из них касалось расширения возможностей по разведывательной информации", - поделился руководитель ГУР МО.

Буданов подчеркнул, что теперь понятно, какую именно разведывательную информацию российская сторона начала предоставлять "заинтересованным сторонам".

Война в Израиле - сегодня это стоит знать

В день рождения российского диктатора Владимира Путина - 7 октября, боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю, а потом вторглись на израильскую землю.

Члены ХАМАСа захватывали территории, а также убивали людей и брали пленных. Уже известно, что есть сотни погибших. По сведениям Министерства иностранных дел Украины, в Израиле погибли семеро наших земляков.

Израильские воины начали зачищать свою землю от боевиков, а также атаковать сектор Газа. Президент Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы Украины имеют "все подсказки", указывающие на поддержку ХАМАСа со стороны России.

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