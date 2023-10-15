Жизнь До 570 гривен: пенсионерам в октябре повысят пенсии, но не всем

2023-10-15 13:30

 

В октябре 2023 года пенсии в Украине не повысят, однако некоторые категории украинцев могут получить надбавку за возраст или из-за потребности в уходе.

Об этом пишет "Хвиля", ссылаясь на информацию сайте Пенсионного фонда Украины.

Так, дополнительные выплаты в октябре пенсионеры могут получить при достижении определенного возраста:

- 80 лет и больше - 570 гривен.

- От 75 лет до 79 лет - 456 гривен,

- От 70 лет до 74 лет - 300 гривен.

Также на прибавки к пенсионным выплатам имеют право украинцы, у которых есть особые обстоятельства. К примеру, пенсионеры от 80 лет, которые нуждаются в особом уходе и не имеют трудоспособных близких родственников.

Отметим, что повышать пенсии большему количеству пенсионеров начнут с 1 января 2024 года, когда вырастет прожиточный минимум, а также минимальная и максимальная пенсии.

Кроме того, на март следующего года запланирована масштабная индексация выплат и введение бальной системы для пенсионеров.

 

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