Спорт "Если я останусь целым": Фьюри оценил свои шансы в бою с Усиком

2023-10-16 18:26

 

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий обьединительный бой против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

"Цыганский король" завил, что на данный момент он сфокусирован на поединке против Фрэнсиса Нганну. И все же британец уверен, что он легко победит украинца.

"Сейчас Усик меня не особо волнует, потому что сначала мне необходимо разобраться с Фрэнсисом. Когда я с ним разберусь, если я останусь целым и невредимым, то буду похож на Донки Конга и справлюсь с этим маленьким парнем.

Я взмахну его, как маленькую каплю дождя с плеча. Но до этого я отдаю 100% своих сил каждому человеку, с которым дерусь", - заявил Тайсон Фьюри в интервью Дереку Чисоре.

Напомним, 29 сентября Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой. Точная дата поединка еще неизвестна, она будет объявлена после боя Фьюри против Нганну.

Поединок "Цыганского короля" против экс-чемпиона UFC состоится 28 октября.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

 

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