Жизнь Купити, продати та оформити авто можна буде за лічені хвилини у додатку Дія

2023-10-18 12:28

Незабаром у Дії стане доступною послуга з перереєстрації авто у кілька кліків. Невдовзі купити чи продати транспортний засіб можна буде онлайн прямо у смартфоні. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Після успішного завершення тестування всі користувачі зможуть переоформити легкове авто, мотоцикл чи мопед лише у кілька кліків» - наголосив Клименко

Як зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.

«Буде можливість доставки документів. Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти. Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС»

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Когда Украина переходит на зимнее время - стрелки переводим на час назад 2023-10-18 11:21
Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 октября - что принесет пятый день лунного календаря 2023-10-18 09:35