Жизнь Купити, продати та оформити авто можна буде за лічені хвилини у додатку Дія

2023-10-18 12:28

Незабаром у Дії стане доступною послуга з перереєстрації авто у кілька кліків. Невдовзі купити чи продати транспортний засіб можна буде онлайн прямо у смартфоні. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Після успішного завершення тестування всі користувачі зможуть переоформити легкове авто, мотоцикл чи мопед лише у кілька кліків» - наголосив Клименко

Як зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.

«Буде можливість доставки документів. Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти. Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС»