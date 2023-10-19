Политика путин пытается использовать войну в Израиле, но его уже ничего не спасет, - Telegraph

2023-10-19 16:48

 

Президент РФ Владимир Путин пытается извлечь выгоду из войны между Израилем и террористами ХАМАС. В частности, Кремль хочет добиться прекращения огня, чтобы получить репутацию миротворца и увеличить влияние России на Ближнем Востоке.

"Человек, ответственный за пролитие огромного количества крови по всему миру, и особенно в Украине, теперь говорит: "Сейчас важно остановить кровопролитие", - написал в своей статье для The Telegraph полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кэмп.

По его мнению, вмешательство Путина в конфликт ничего не изменит, поскольку репутация России как сильного мирового государства была сильно подорвана войной против Украины. Российские войска остаются в очень тяжелом положении через 18 месяцев полномасштабной войны, а удары ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске сильно унизили Кремль.

По словам Кемпа, страны Ближнего Востока теперь считают Россию "угасающей державой". Так, в Сирии Путину уже теряет позиции. Ему пришлось передислоцировать часть сил оттуда в Украину.

Эксперт пояснил, что война Израиля против ХАМАС может предоставить Кремлю кратковременную выгоду. Однако несмотря на старания Путина, Запад сплачивается вокруг Израиля, а Россия на его фоне выглядит "аутсайдером".

"Если они видят в этом кризисе средство для победы в войне в Украине, то это несбыточная мечта: такую мог придумать только отчаявшийся диктатор", — насмехается Кемп.

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба, за прошедшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских захватчиков на всех направлениях. За сутки произошло 64 боевых столкновения, а оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Вчера потери России в войне пересекли черту в 290 тысяч захватчиков - в течение суток украинские воины ликвидировали еще 620 россиян.

А сегодня аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские морпехи высадились на Левобережье Херсонщины и заняли позиции врага.

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