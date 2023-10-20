Спорт Александр Усик признал, что бой с Тайсоном Фьюри в декабре может не состояться

2023-10-20 18:28

Вероятно, болельщики такие не увидят бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе в декабре.

В проведении поединка вовремя не уверен чемпион мира по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик.

"То, что он должен произойти в декабре - это хотелось бы. Очень этого хотелось бы. Но я не уверен.

Конечно, может. Есть много вещей, которые могут помешать этому поединку. Но хотелось, чтобы ничего этому не помешало. Действительно, хочется довести до невероятного конца эту историю", - сказал Усик в интервью USYK17.

Напомним, бой Усика и Фьюри планируется провести в Саудовской Аравии.