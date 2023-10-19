Жизнь "Отключение электроэнергии в Украине с 18 октября": в Укрэнерго сделали важное заявление

2023-10-19 20:48

 

В Укрэнерго сделали заявление об отключениях электроэнергии с 18 октября.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Фейсбук.

Так, в последние дни некоторые украинские СМИ публикуют информацию о начале массовых отключений электричества в Украине. В сообщениях говорится, что якобы со среды, 18 октября, компания Укрэнерго начнет применять плановые отключения электроэнергии.

В ответ на это в компании заявили, что пока никаких оснований для отключения электроэнергии согласно разработанным планам и графикам нет. Энергосистема страны находится в работоспособном состоянии, и ни о каких отключениях речь не идет. Аварийные отключения, а также плановые отключения электроэнергии могут происходить лишь в том случае, если возобновятся российские ракетные атаки на украинскую энергосистему, и они будут достигать целей.

"Официально заявляем, Укрэнерго не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время – если не будут возобновлены российские атаки на энергосистему", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укрэнерго отметили, что запущенный фейк о начале отключений электроэнергии выгоден врагу. Поэтому он сознательно распространяет такую информацию, в том числе и через украинские СМИ, которые иногда дают непроверенные сообщения. К тому же некоторые СМИ не ограничились только устной информацией, а взяли прошлогодние сюжеты, датированные серединой октября, в которых шла речь об отключениях электроэнергии. Ведь именно тогда враг приступил к массированным ракетным атакам на украинскую энергосистему. И тогда состояние в энергетике действительно было таким, что пришлось прибегать к срочным отключениям.

"Разжигатели искусственной паники начали пользоваться тем, что сейчас годовщина начала массированных атак на украинскую систему. Они используют прошлогодние видео и тексты, некоторые сюжеты переозвучивают, добавляя дополнительное вранье, и выдают за свежие настоящие сообщения", - объяснили в компании.

В связи с этим в компании просят не верить в такие сообщения, ведь сейчас, кроме войны на фронте, идет еще и информационная война. Генераторы фейков пытаются расшатать общество изнутри, посеять среди людей уныние и панику.

"Пожалуйста, пользуйтесь официальными источниками информации. Реальная информация об отключениях – только на сайте, ФБ и Телеграмм-канале Укрэнерго и на официальном сайте вашего облэнерго или в вашем личном кабинете потребителя", – добавили в Укрэнерго.

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