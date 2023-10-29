Мир Премьер Нидерландов заинтересовался должностью генсека НАТО

2023-10-29 15:30

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не против в будущем занять должность генерального секретаря НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал радиостанции Den Haag FM, которое приводит Politico.

По словам Рютте, должность генсека НАТО является "очень интересной".

В этом же интервью он отметил, что уже слишком долго занимает должность главы правительства Нидерландов.

Он добавил, что эта работа "действительно изнурительная".

"Вы должны быть, иногда даже с джетлагами, постоянно на ногах", – приводит слова Рютте NOS.

10 июля Рютте объявил о своем уходе из политики. Он был премьер-министром Нидерландов почти 13 лет и останется на посту, пока не будет сформировано новое правительство.