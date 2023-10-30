Политика Без Украины: Конгресс США может на этой неделе принять закон о помощи Израилю

2023-10-30 22:15



Спикер Палаты представителей, нижней палаты Конгресса США, Майк Джонсон заявил, что законопроект о помощи Израилю может быть принят на этой неделе. Предложения администрации президента США Джо Байдена по совместному пакету, который будет включать помощь Украине, будут проигнорированы.

"На этой неделе мы внесем в Палату представителей отдельный законопроект о финансировании Израиля. Мы считаем, что это насущная и срочная потребность", – заявил Джонсон в эфире Fox News, пишет Bloomberg.

Он заявил, что законопроект, который касается только Израиля, получит поддержку двух партий и в Палате представителей, и в Сенате США.

"Мы не должны тратить больше времени, и я думаю, что на этой неделе мы передадим это в Палату представителей", – сказал Джонсон.

Джонсон о помощи Украине и Израилю - последние заявления

20 октября администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 106 миллиардов долларов. Средства должны были пойти на расходы для помощи Украине, Израилю и другим иностранным государствам. Наибольшая доля финансирования, 61,4 миллиарда долларов, должна была пойти именно для Украины.

Республиканец из Луизианы Майк Джонсон, который накануне был избран спикером Палаты представителей Конгресса США, заявлял, что Палата представителей рассмотрит помощь Украине и Израилю отдельно, а не вместе, как предполагал запрос администрации Байдена.

Позже Джонсон заявлял, что республиканцы в Палате представителей предложат пакет для Израиля на сумму 14,5 миллиардов долларов, что немного больше, чем просила администрация Байдена.