Политика Не дадим путину комфортно чувствовать себя и разрушать безопасность — президент Европарламента

2023-10-31 19:15


Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что Европа не даст Путину разрушить безопасность континента.

Об этом сообщает Укринформ.

«Наша поддержка Украины не должна ослабевать ни в коем случае. Это должна быть противоположность тому, что думает Путин. Мы не дадим ему комфортно чувствовать себя и разрушать безопасность Европы, как он пытается разрушить Украину. Эта война, которая идет на нашем континенте, всегда остается на первом плане», — сказала глава Европарламента.

Она сожалеет, что торговые отношения с Москвой, в частности, поставки российского газа, «для многих выглядели как фактор стабильности».

По ее словам, европейцы уже осознали эту ошибку, а «правда оказалась в том, что ничто не помешало России напасть на Украину самым грубым и противозаконным способом».

Мецола добавила, что Европа должна вооружаться, чтобы защищаться и ответить на самый важный вопрос – насколько ее демократия сильна, чтобы противостоять тотальным угрозам. «Теперь это вопрос выживания для Европы», — отметила президент ЕП.

«У нас нет другого выбора, как защищать наше право, наши ценности, наши демократические модели. У нас нет альтернативы», — подчеркнула она, заметив, что «оставить Украину будет моральной и политической ошибкой. Поэтому мы сейчас находим все пути, чтобы поддерживать Украину так мощно, как мы можем.

Роберта Мецола призвала Францию как одного из главных игроков на европейской сцене занимать зрелую и ответственную позицию, с которой Европа должна эволюционировать и меняться, чтобы не ослабнуть.

Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Еврокомиссия даст положительное заключение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца текущего года. Он отметил, что Киев "сделал все", чтобы получить положительное заключение от Европейской комиссии.

А уже 5 октября стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен может приехать в Киев накануне официального обнародования оценки ЕС по украинскому прогрессу. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк и предположил, что "она не поехала бы туда накануне публикации отчетов о расширении Еврокомиссии, если бы не было хороших новостей".

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