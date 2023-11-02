Мир США и Китай проведут переговоры по контролю над ядерным вооружением – WSJ

2023-11-02 18:26

Администрация Байдена готовится провести переговоры с Китаем по контролю над ядерным вооружением.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Таким образом США пытаются преодолеть дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений между Америкой, Пекином и Москвой.

Встреча, запланированная на понедельник, является первой со времен администрации Обамы.

Дискуссия не означает начало официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы каждой из сторон.

Зато эта встреча даст американским официальным лицам возможность прощупать своих китайских коллег относительно ядерной доктрины Пекина и амбициозного наращивания его ядерного арсенала, который в течение десятилетий был намного меньше, чем у США и России.

Кроме этого, Вашингтон думает, как сдержать двойную ядерную угрозу со стороны Китая и России, включая вопрос, нужно ли будет США расширять свои ядерные силы в последующие годы.

Параллельно администрация Байдена также пытается привлечь Россию к отдельным переговорам по контролю над вооружениями после того, как Москва вышла из договора "Новый старт", который ограничивает боеголовки.

Администрация Байдена направила Москве конфиденциальный документ с изложением идей по управлению ядерными рисками сейчас и после окончания срока действия этого соглашения, которое сокращает американское и российское ядерное оружие большой дальности, в феврале 2026 года.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал, что США надеются начать "разговор о том, как может выглядеть структура после "Нового старта", а также уменьшить ядерную угрозу во время высокого напряжения из-за вторжения России в Украину.

Россия еще не ответила на предложение администрации Байдена о новых переговорах, говорят официальные лица США и России.

Предыстория:

- 1 ноября стало известно, что год назад Соединенные Штаты вместе с Великобританией и Францией пригрозили России определенными последствиями, если та применит ядерное оружие. Это надолго устранило из российской риторики ядерные угрозы.

- Ранее Путин распорядился дислоцировать ядерные заряды в соседней Беларуси, а также инициировал отмену ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что может проложить путь к возобновлению атомных испытаний впервые после распада СССР.

- На прошлой неделе российская военная верхушка доложила Путину об учениях Стратегических ядерных сил РФ, в ходе которых те отработали "нанесение массированного ядерного удара" в ответ на удар противника.