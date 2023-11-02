Жизнь Украинцы начали получать три платежки за газ: с чем это связано и как платить

2023-11-02 20:04

Украинцам начали приходить три платежки за газ.

Об этом пишет консультационный центр для населения ГазПравда.

Так, с 2020 года украинцы оплачивают две услуги, среди которых поставка газа, то есть, собственно, стоимость "голубого топлива", а также распределение газа (то есть доставку к домам потребителей).

К тому же из тарифов на распределение газа исключили плату за техобслуживание внутридомовых систем газоснабжения (ТО ВДСГ). При этом облгазы, отвечающие за доставку газа к домам потребителей, не осуществляют техническое обслуживание газовых приборов и сетей внутри домов.

Как отмечается, за это отвечают сам жильцы домов, которые, как правило заключают договора с соответствующими специалистами на техобслуживание внутридомового хозяйства. Вдобавок к этому жильцы имеют право нанимать для этих целей любую сертифицированную компанию, которая имеет право проводить такие работы.

Следовательно, чаще всего жильцы заключают соглашение с тем же облгазом. Так как тарифы на техобслуживание внутридомовой сетей пока не установлены, заключаются временные договора на эти услуги. Их стоимость, как раз, и входит в третью платежную квитанцию за газ.