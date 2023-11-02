Жизнь Украинцы начали получать три платежки за газ: с чем это связано и как платить

2023-11-02 20:04

 

Украинцам начали приходить три платежки за газ.

Об этом пишет консультационный центр для населения ГазПравда.

Так, с 2020 года украинцы оплачивают две услуги, среди которых поставка газа, то есть, собственно, стоимость "голубого топлива", а также распределение газа (то есть доставку к домам потребителей).

К тому же из тарифов на распределение газа исключили плату за техобслуживание внутридомовых систем газоснабжения (ТО ВДСГ). При этом облгазы, отвечающие за доставку газа к домам потребителей, не осуществляют техническое обслуживание газовых приборов и сетей внутри домов.

Как отмечается, за это отвечают сам жильцы домов, которые, как правило заключают договора с соответствующими специалистами на техобслуживание внутридомового хозяйства. Вдобавок к этому жильцы имеют право нанимать для этих целей любую сертифицированную компанию, которая имеет право проводить такие работы.

Следовательно, чаще всего жильцы заключают соглашение с тем же облгазом. Так как тарифы на техобслуживание внутридомовой сетей пока не установлены, заключаются временные договора на эти услуги. Их стоимость, как раз, и входит в третью платежную квитанцию за газ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Изменения в мобилизации с 1 ноября: что ждет украинцев

2023-10-29 11:30

видео Украинцы в Греции призвали Европу помочь остановить войну

2023-10-23 19:23

В Украине пенсии судей взлетели почти до 100 тыс. грн: как пересчитали пенсии "обычным" украинцам

2023-10-21 15:30

Украинские беженцы значительно сократили дефицит рабочей силы в странах ЕС

2023-10-20 13:30

Еще новости в разделе "Жизнь"

Украинцы начали получать три платежки за газ: с чем это связано и как платить

2023-11-02 20:04

Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября - сегодня время для планирования и холодного расчета

2023-11-02 09:31

В Украине предлагают отменить выплаты для некоторых лиц с инвалидностью

2023-11-01 19:15

С 1 ноября Укрпочта впервые за два года повышает тарифы

2023-11-01 11:21
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Украинцы начали получать три платежки за газ: с чем это связано и как платить 2023-11-02 20:04
Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября - сегодня время для планирования и холодного расчета 2023-11-02 09:31
В Украине предлагают отменить выплаты для некоторых лиц с инвалидностью 2023-11-01 19:15
С 1 ноября Укрпочта впервые за два года повышает тарифы 2023-11-01 11:21