Жизнь Вспышка гепатита А в Винницкой области: количество подтвержденных случаев возросло

2023-11-07 11:33

В Винницкой области, количество случаев заболевания вирусным гепатитом A возросло до 280, в больницах остаются 54 пациента. Об этом сообщает ГУ Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

Отмечается, что за прошлые сутки зафиксирован один новый случай заболевания.

Из 280 случаев лабораторно подтверждены 245; 54 человека находятся на стационарном лечении, 128 – выписаны. В общей сложности загруженность коек, отведенных для больных с вирусным гепатитом A, составляет 22%.

Как сообщается, среди общего числа заболевших – 36 детей, в том числе дошкольного возраста. 24 из них уже выписали из больницы. Болеет также 12 студентов, 14 работников учебных заведений.

Случаи заболевания зарегистрировали также в других территориальных общинах Винницкой области - в Могилеве-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Обучение в образовательных учреждениях Винницы осуществляется дистанционно.

subscriber subscriber

Еще по теме

Расползается по Украине: гепатит А обнаружили еще в двух областях

2023-11-05 16:30

Протесты в Беларуси: милиция применила оружие и газ, задерживали всех без разбора

2020-09-21 08:12

Гепатит А захватывает Украину - Одесской области заболели четверо детей

2019-10-30 14:12

В сети произошел конфликт между Поляковой и Могилевской

2019-05-04 11:30

Еще новости в разделе "Жизнь"

Вспышка гепатита А в Винницкой области: количество подтвержденных случаев возросло

2023-11-07 11:33

В Украину идет резкое похолодание - прогноз погоды на ближайшие дни

2023-11-07 08:25

Украинцам выдают фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

2023-11-06 21:37

фото Ученые объяснили причины северного сияния над Украиной

2023-11-06 20:04
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Вспышка гепатита А в Винницкой области: количество подтвержденных случаев возросло 2023-11-07 11:33
В Украину идет резкое похолодание - прогноз погоды на ближайшие дни 2023-11-07 08:25
Украинцам выдают фальшивые гривни: какие купюры самые опасные 2023-11-06 21:37
фото Ученые объяснили причины северного сияния над Украиной 2023-11-06 20:04