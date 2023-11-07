Жизнь Вспышка гепатита А в Винницкой области: количество подтвержденных случаев возросло

2023-11-07 11:33

В Винницкой области, количество случаев заболевания вирусным гепатитом A возросло до 280, в больницах остаются 54 пациента. Об этом сообщает ГУ Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

Отмечается, что за прошлые сутки зафиксирован один новый случай заболевания.

Из 280 случаев лабораторно подтверждены 245; 54 человека находятся на стационарном лечении, 128 – выписаны. В общей сложности загруженность коек, отведенных для больных с вирусным гепатитом A, составляет 22%.

Как сообщается, среди общего числа заболевших – 36 детей, в том числе дошкольного возраста. 24 из них уже выписали из больницы. Болеет также 12 студентов, 14 работников учебных заведений.

Случаи заболевания зарегистрировали также в других территориальных общинах Винницкой области - в Могилеве-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Обучение в образовательных учреждениях Винницы осуществляется дистанционно.