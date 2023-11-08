Политика Украине нужно привыкать к постоянным требованиям Еврокомиссии - Кулеба

2023-11-08 21:37

 

Министр заявил, что переговорный процесс по вступлению в ЕС будет непростым.

Украине следует привыкать к тому, что Евросоюз будет выдвигать постоянные требования, поскольку уровень отношений уже достиг высокого уровня.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге после переговоров в Европейской комиссии.

Он заявил, что украинцы должны привыкать к "реальному переговорному процессу по вступлению в ЕС".

"Чем ближе мы будем к членству, тем больше будет задач и работы и у Украины, и у Европейской комиссии. В наших отношениях всегда будет список от ЕС — а сделайте еще вот это. Мы же делаем многое не потому, что нас просят, а потому, что мы понимаем: это нам самим нужно. Поэтому нужно привыкать к новой модальности отношений между Украиной и ЕС", — пояснил глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, чего ожидать от будущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины на пути в ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия угрожает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

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Политика

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