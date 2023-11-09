Спорт Промоутер уверен, что Александр Усик готов уложить на лопатки Тайсона Фьюри

2023-11-09 09:31

Александр Усик готов сразиться и побеждать Тайсона Фьюри. Так считает промоутер украинского боксера Александр Красюк. По мнению функционера, несмотря на все умения и преимущество в росте британца, он в чем-то уступает чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Красюк считает, что богатый любительский опыт украинца - ключ к успеху в предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

"Знаете, размеры не играют особого значения, более того в боксе. Многие, учитывая Дерека Чисору, верят, что габариты многое значат. Но мой опыт и ощущения говорят мне, что главное - не размеры, а навыки, настройки, психология, боксерский IQ. Вот что приводит тебя к победе.

Тайсон Фьюри имеет все: боксерский IQ, навыки, скорость, работу ног, опыт, он знает, как импровизировать в ринге, и у него есть габариты. У Усика есть все то же самое, кроме габаритов. Но у него есть несколько из прошлого: экстраординарный любительский опыт.

Поэтому, когда я говорю с ним, я не вижу в его глазах никаких колебаний. Усик вполне готов сразиться, и он знает, как справиться с Тайсоном. Поэтому в этом бою я чувствую себя уверенным и расслабленным. Меня волнует только то, чтобы мы устроили этот поединок", - сказал Красюк в комментарии Boxing News.

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