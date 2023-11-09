Мир В президентской кампании путин не будет делать акцент на войне в Украине – ISW

2023-11-09 18:26



Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин будет избегать концентрации внимания на войне в Украине во время предвыборной кампании.

Источник: ISW

Детали: Аналитики указывают на то, что, по сообщению росСМИ, президент РФ Владимир Путин не будет концентрировать внимание своей президентской кампании 2024 года на войне в Украине, а скорее сосредоточится на "стабильности России" и критике Запада.

В обзоре отмечается, что 8 ноября российское СМИ Meduza сообщило, что два источника, близкие к Администрации президента России, заявили, что президентская кампания имеет целью показать Путина как лидера, который сделал Россию "островом спокойствия".

Источники Meduza утверждали, что рейтинги Путина растут после речей, в которых он критикует Запад, и что российская пропаганда будет способствовать этому, все чаще озвучивая истории о "трудностях" в западных странах и якобы неспособности Соединенных Штатов поддерживать Украину и Израиль одновременно.

Также Источник Meduza сообщил, что в кампании будет обсуждаться война в Украине только при условии "очень серьезного успеха России на фронте, а не продолжения "позиционной войны".

Путин якобы готовится объявить о своей предвыборной кампании в этом месяце, и российские источники постоянно указывают на то, что она не будет активно пропагандировать войну в Украине.

В отчете напоминают, что ранее Путин преуменьшал наступательные действия оккупантов под Авдеевкой, называя их "активной обороной".

По сообщениям, поддерживаемая Кремлем партия "Единая Россия" якобы осознала, что использование войны в Украине в своей предвыборной кампании накануне выборов в Государственную думу в сентябре 2023 года было неэффективным.

Однако, как отмечают аналитики, беспокойство Кремля и "Единой России" относительно внутренней поддержки войны не свидетельствует о том, что эта партия или доминирование Путина в российской политике сталкивается с потенциальной угрозой на предстоящих президентских выборах.

"Такая подготовка кампании, если она состоится, удвоит отказ Путина настроить российское общество на военное положение и может увеличить информационные расходы, необходимые для поддержки долгосрочных военных усилий в Украине", – говорят эксперты.

Ключевые выводы ISW от 8 ноября: