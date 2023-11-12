Политика "Следующий месяц будет решающим": Макрон сделал заявление о войне в Украине

2023-11-12 11:30

 

Макрон говорит, что Украине еще не пора садиться за стол переговоров.

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае, если России разрешат выиграть войну, в Европе появится новая имперская власть.

Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам Макрона, то, что российский диктатор Владимир Путин делает в Украине – это империализм и колониализм. Поэтому "долгом" его страны и всех стран является поддержка Украины в ее обороне.

Также он подчеркнул, что следующий месяц будет критическим, поскольку Украина пытается вернуть утраченные земли во время контрнаступательных операций.

"Для Украины "еще не время" садиться за стол переговоров", – сказал французский президент.

При этом он отметил, что может прийти время "провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился с призывом в Израиль прекратить убивать женщин и детей в секторе Газа.

subscriber subscriber

Еще по теме

Столтенберг о войне в Украине: надо готовиться к долгому и сложному пути

2023-11-12 15:30

Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет контролировать Газу после войны

2023-11-11 14:30

Украина получила разрешения на выезд из сектора Газа для 329 своих граждан

2023-11-10 09:35

В президентской кампании путин не будет делать акцент на войне в Украине – ISW

2023-11-09 18:26

Еще новости в разделе "Политика"

Столтенберг о войне в Украине: надо готовиться к долгому и сложному пути

2023-11-12 15:30

МВФ поддержал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

2023-11-12 12:30

"Следующий месяц будет решающим": Макрон сделал заявление о войне в Украине

2023-11-12 11:30

ЕС может не утвердить план военной поддержки Украины на 20 млрд евро – Reuters

2023-11-11 13:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Столтенберг о войне в Украине: надо готовиться к долгому и сложному пути 2023-11-12 15:30
МВФ поддержал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС 2023-11-12 12:30
"Следующий месяц будет решающим": Макрон сделал заявление о войне в Украине 2023-11-12 11:30
ЕС может не утвердить план военной поддержки Украины на 20 млрд евро – Reuters 2023-11-11 13:30