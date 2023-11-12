Политика МВФ поддержал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

2023-11-12 12:30

 

Миссия Международного валютного фонда приветствует начало переговоров Украины о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фонда.

Как отмечается в сообщении, эксперты МВФ и представители власти Украины провели дискуссии в рамках консультаций, которые сосредотачивались на среднесрочных политиках и которые должны заложить основу для устойчивого, устойчивого и экологически безопасного восстановления и поддержать Украину на ее пути вступления в ЕС.

Хотя война оказала значительное влияние на производственные мощности, Украина имеет большой потенциал роста после того, как война прекратится, в зависимости от выбора политики и реформ и наличия финансовых ресурсов, считают в МВФ.

"Надлежащее управление восстановлением в послевоенный период в сочетании с решительными реформами (в частности, в отношении управления государственными инвестициями, корпоративного управления и бизнес-климата) в контексте вступления в ЕС могли бы стимулировать возвращение мигрантов и инвестиционные потоки, необходимые для закладки более устойчивой основы для экономического роста и помощи в выполнении более широких задач развития Украины", - добавили в фонде.

Переговоры по вступлению в ЕС

Напомним, в своем отчете 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Решение будет принято лидерами стран ЕС на саммите 14 декабря. Для начала переговоров нужно согласие всех лидеров.

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