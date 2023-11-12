Политика Боррель: ЕС должен быть готов поддержать Украину, помощь США может снизиться

2023-11-12 16:30

 

Помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовыми на этом фоне продолжать поддерживать Украину.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время Конгресса партии европейских социалистов в Малаге в субботу, сообщает "Европейская правда".

"У нас много проблем, которые станут испытанием для ЕС. Прежде всего – Украина, где перспектива победы над Россией не мгновенная.

И мы, европейцы, имеющие необходимые средства для этого, должны быть готовы, политически говоря, продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится", – сказал Боррель.

После недель споров Конгресс США до сих пор не принял решение о миллиардах долларов поддержки Украины. Задержки с финансированием заставили США начать ограничивать поток военной помощи Киеву, поскольку у Пентагона осталось всего 1 миллиард долларов на пополнение запасов вооружений.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство было вынуждено дозировать свою поддержку Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США использовали почти все средства, утвержденные Конгрессом в помощь Украине.

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