Политика В Минобороны Германии подтвердили планы удвоить военную помощь Украине

2023-11-13 16:48

 

Германия намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд евро.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Это сильный сигнал Украине, показывающий, что мы не сдаемся", - заявил Писториус, отвечая на вопрос о планах военной помощи Украине.

По его словам, Германия в данном случае руководствуется опытом 2023 года, который показал, что запланированные суммы были быстро исчерпаны.

Что предшествовало

Ранее в Bild со ссылкой на собственные источники сообщили, что Германия намерена удвоить военную помощь Украине в следующем году. Соответствующее соглашение было достигнуто на прошлой неделе. На этой неделе бюджетный комитет официально должен одобрить увеличение военной помощи Украине на четыре миллиарда евро.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине дополнительные 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление страны.

Также недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и различные дроны.

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