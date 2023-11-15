Политика Боррель заявил, что ЕС проанализирует военную помощь Украине

2023-11-15 20:48

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы оборонных ведомств стран-членов Евросоюза проанализируют военную помощь Украине и рассмотрят, как они могут ее увеличить.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на выступление главного дипломата еврозоны перед началом Совета министров по внешним отношениям.

"Безусловно, мы рассмотрим нашу поддержку для Украины с многих точек зрения – включая предоставление обучения и поставки боеприпасов. Мы сделаем обзор, где мы сейчас находимся, и как мы можем увеличить нашу помощь, объем которой уже достиг 27 миллиардов евро", - сказал Боррель.

Он добавил, что в конце ноября его команда поедет в Украину и представит предложения ЕС по долгосрочным обязательствам по безопасности для Украины. Эти предложения также будут рассматриваться на Европейском совете в конце2023 года.

Высокий представитель ЕС отметил, что одной их целей данного обсуждения является обязательство поставить Украине 1 млн боеприпасов в течение года.

Боррель отметил, что в Брюсселе не военных складов с боеприпасами, поэтому ЕС должен мобилизовать возможности стран-членов блока.

"Первый "трек" (поставок боеприпасов. - ред.) касался того, что эти армии уже имели на складах, - и этот этап уже завершен, мы смогли поставить более 300 тысяч боеприпасов. Сейчас речь идет о производстве, которое зависит от контрактов, которые, в свою очередь, зависят от объединения усилий и от финансовой мобильности стран-членов. Речь идет о взаимодействии между оборонной промышленностью и странами-членами", - сказал он.

Боррель добавил, что на Совете министров по внешним отношениям будет изучаться Анализ плана по развитию военных способностей с приоритетом на производство боеприпасов.

"Это то, что нам нужно, и чего у нас нет. Мы должны идентифицировать наши слабые места, и где мы имеем инвестировать больше. Этот документ был разработан с участием европейских армий и разведывательных служб. Он разрабатывался годами, но никто не уделял ему внимания. Сегодня - да, все на это смотрят. Сегодня мы представим этот документ министрам обороны и посмотрим, какими могут быть решения", – подытожил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что ЕС не успеет передать ВСУ обещанные 1 млн боеприпасов к марту.