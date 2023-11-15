Жизнь Пенсии-2024. Когда ближайшее повышение выплат — кому и насколько поднимут пенсии

2023-11-15 22:15

Ближайшее повышение выплат украинским пенсионерам ожидается в январе 2024 года. С 1 января 2024 года увеличится прожиточный минимум, вследствие чего вырастут пенсии и соцвыплаты.

Повышение пенсий ожидаем с 1 января 2024 года

Ближайшее повышение выплат пенсионерам ожидается в январе 2024 года, когда увеличится прожиточный минимум. С 1 января 2024 года общий показатель прожиточного минимума будет составлять 2920 грн.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, должен вырасти с нынешних 2093 до 2361 грн, то есть на 268 грн.

После повышения прожиточного минимума соответственно вырастут:

— минимальные пенсионные выплаты с 2093 до 2361 грн;

— максимальные пенсионные выплаты с 20 930 до 23 610 грн;

— выплаты за сверхнормативный стаж с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год.

Кроме этого, от прожиточного минимума зависит размер других надбавок, например: за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и другие. К прожиточному минимуму также привязаны размеры различных соцпомощей, которые в этом году не пересматривались и не индексировались вообще.

Как вырастет пенсия украинцев, которые выполнили требования по стажу

Также в начале следующего года увеличатся пенсионные выплаты у тех украинцев, которые достигли 65 лет и выполнили требования по стажу:

— 30 лет — для женщин,

— 35 лет — для мужчин.

Согласно закону, их пенсия не может быть меньше 40% минимальной зарплаты и, соответственно, вырастет с 2680 до 2840 грн.

Когда планируют провести индексацию в 2024 году и какой будет средняя пенсия

Индексацию планируют с 1 марта 2024 года. Она пройдет по новому принципу. Будут внедрены коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию.

После индексации в 2024 году средняя пенсия должна повыситься до 6 тысяч грн.

Средняя пенсия в 2023 году составляет 5311 грн. За год она увеличилась на 874 грн, или почти на 20%.