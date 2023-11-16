Мир Парламент Венгрии отказался ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

2023-11-16 15:37

Парламент Венгрии пока не готов ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО: этот вопрос не внесен в повестку дня будущей парламентской сессии, несмотря на предыдущие заверения. Об этом заявила депутат Агнеш Вадаи, пишет Euractiv.

Отмечается, что прошло полтора года после того, как Швеция подала заявку на членство в НАТО, и возникали проблемы с ратификацией заявки со стороны Турции и Венгрии.

Как пишет издание в Анкаре, по этому поводу есть определенный прогресс: парламентский комитет по иностранным делам должен поставить на голосование этот вопрос сегодня, и тогда ратификация турецким парламентом может состояться быстро.

Известно, что парламент Венгрии будет собираться на следующей неделе в Будапеште, и этот вопрос не будет в повестке дня, поскольку парламент не готов ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, подтвердила в среду депутат Агнес Вадаи.