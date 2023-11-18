Политика Белый дом назвал цели Конференции оборонных индустрий Украины и США

2023-11-18 16:30

 

Украинско-американская Конференция относительно оборонно-промышленной базы в Вашингтоне сосредоточится на изучении возможностей совместного производства оружия и усилении промышленного взаимодействия для укрепления оборонных возможностей Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Ватсон, распространенном в пятницу.

"Правительство США проведет двухдневную конференцию по вопросам оборонно-промышленной базы 6-7 декабря, чтобы собрать представителей промышленности и правительства США и Украины для изучения возможностей совместного производства и другого промышленного сотрудничества в Украине", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что конференция организуется в рамках усилий правительства США по существенному увеличению производства оружия с целью поддержки борьбы за свободу и безопасность Украины.

На мероприятии ожидается присутствие представителей Совета национальной безопасности и Министерства торговли США, Пентагона и Госдепартамента. Украинскую сторону представят сотрудники Офиса президента Украины, Минобороны, МИД, Министерства по стратегическим отраслям промышленности и других ведомств.

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Политика

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