Политика Умеров объяснил, почему заменили командующего Медицинскими силами ВСУ

2023-11-20 21:37

Министр обороны Рустем Умеров заявил о том, что сделал представление президенту Украины Владимиру Зеленскому о замене командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины Татьяны Остащенко, поскольку такого шага ожидали все, кто находится в рядах Сил обороны.

"Считаю, что причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и для всех, кто помогает. Соответствующая проблематика обсуждалась многократно. Пора решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов", - отметил министр.

Умеров подчеркнул, что необходимо максимально цифровизировать процессы и соблюдать все стандарты медицинского обеспечения, включая поставки качественных медицинских средств и медицинской техники.

"Таких проблем, как с некачественными турникетами, просто не должно быть в принципе", - отметил министр.

Кроме того, необходимо развитие системы обучения тактической медицине по стандартам НАТО с соответствующим ресурсным обеспечением. Внедрение всех необходимых для фронта медицинских практик, которые позволят сохранить как можно больше жизней наших воинов.

"Обеспечение постоянной ротации личного состава между тактическим и стратегическим уровнем для обеспечения получения и передачи опыта по всему циклу лечения раненых, травмированных и больных", - акцентировал министр.