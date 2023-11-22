Жизнь Надбавка к пенсии в сумме до 1000 гривен: кто может получить доплату

2023-11-22 19:15

Некоторые пенсионеры смогут получить надбавку в 837 гривен, причем с ростом прожиточного минимума эта сумма будет увеличена.

Согласно постановлению Кабмина № 261, для получения надбавки пенсионер должен быть старше 80 лет, проживать самостоятельно, нуждаться в постоянном уходе за состоянием здоровья и получать пенсию по возрасту.

Украинцы, получающие пенсию по инвалидности, претендовать на такую ​​прибавку не могут. А состояние здоровья, которое требует постоянного ухода, должно иметь медицинское подтверждение.

Размер ежемесячной доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц с утраченной работоспособностью. Пока прожиточный минимум 2093 гривны, а с 1 января обещают 2361 гривну, а это значит, что с первого месяца нового года пенсионеры смогут получать не 837 гривен доплаты, а 944,4 гривны, то есть почти тысячу гривен.

При оформлении доплаты украинские пенсионеры должны предоставить следующие документы:

- вывод врачебной комиссии, подтверждающий необходимость постоянного постороннего ухода;

- паспорт;

- идентификационный номер;

- выписка из Пенсионный фонд, подтверждающий отсутствие получения надбавки за уход за пенсией.