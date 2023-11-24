Политика Новый президент Аргентины предложил Владимиру Зеленскому провести у него мирный саммит

2023-11-24 22:12

Новый президент Аргентины Хавьер Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Аргентине саммит с Латинской Америкой по достижению мира в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Президент Милей провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной", - говорится в публикации советницы политика по внешней политике Дианы Мондино.

По словам Мондино, в Аргентине предлагают "стать штаб-квартирой, если это будет уместно".

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел разговор с Хавьером Милеем, новоизбранным президентом Аргентины

"Я только что говорил с избранным президентом Аргентины, чтобы поблагодарить его за его четкую позицию. Никакого баланса между добром и злом. Просто явная поддержка Украины. Это хорошо замечают и ценят украинцы", - отреагировал на предложение президент, подчеркнув важность участия Аргентины в совместных мирных усилиях.