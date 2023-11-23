Экономика Украина получила от Британии 400 млн долларов

2023-11-23 18:26

Деньги пойдут на пенсионные выплаты и оплату труда медработников по программе медицинских гарантий.

В государственный бюджет Украины поступило около 400 млн долларов под гарантию Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка. Об этом сообщило Министерство финансов в четверг, 23 ноября.

"Финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат и оплаты труда медработников по программе медицинских гарантий", - говорится в сообщении.

Указано, что эти деньги являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.

Кредит предоставляется на льготных условиях: срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 2 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Великобритания вместе с партнерами внедряет План чрезвычайной помощи Украине в зимний период. Он оценивается в 127 млн фунтов стерлингов.