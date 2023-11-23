Спорт Усик – Фьюри: букмекеры назвали фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира

2023-11-23 20:04

Украинец и британец проведут поединок за все пояса супертяжелого дивизиона.

29 сентября стало известно, что чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за звание "абсолюта" в супертяжелом весе.

Долгожданный объединительный поединок состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой между украинцем и британцем планировали провести 23 декабря 2023 года, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну 28 октября в Саудовской Аравии. Британец побывал в нокдауне, но раздельным решением судей победил камеруно-французского бойца ММА, для которого это был дебют в боксе.

Победитель боя Усик – Фьюри навсегда впишет свое имя в историю бокса, ведь станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный британец Леннокс Льюис, который в 1999 году в объединительном поединке победил американца Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в хевивейте с четырьмя главными титулами.

Букмекеры уже принимают ставки на поединок между украинцем и британцем за абсолютное чемпионство.

Прогнозы букмекеров на бой Усик – Фьюри

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка "Цыганского короля". На победу Фьюри можно поставить с коэффициентом 1,56. Выигрыш Усика – 2,50.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 21,00.

По мнению букмекеров, наиболее вероятным результатом боя является победа британца по очкам – 2,00. Успех Фьюри нокаутом оценивается коэффициентом 4,50.

Победа Усика судейским решением – 3,80. Досрочный триумф украинского боксера – 7,50.