Политика Канада передаст Украине новый пакет военной помощи, - Трюдо

2023-11-25 13:30

 

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, 24 ноября, на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Со слов Трюдо, в пакет вошли 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 млн патронов, произведенных канадской компанией Colt Canada.

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"Украина и дальше нуждается в поддержке для ее защиты. Мы и дальше твердо стоим в стремлении к миру, стабильности и процветанию в Украине, на Ближнем Востоке и во всем мире", – сказал Трюдо.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Они обсудили важность обеспечения постоянной военной и финансовой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

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