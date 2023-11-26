Кто из украинцев получит дополнительные выплаты к пенсии в несколько тысяч гривен: озвучены категории

В Украине пострадавшим от аварии на ЧАЭС и ликвидаторам трагедии начисляются к основной государственной пенсии еще и дополнительные выплаты. Размер помощи зависит от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Об этом говорится в пояснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Так, с 1 марта минимальные размеры пенсий по инвалидности установили на следующих уровнях:
К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия. Она зависит от категории пострадавших. Лицам, относящимся к категории 1 (из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС):
Для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:
Лицам, относящимся к категориям 2-4:
Для лиц с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС размер минимальной пенсионной выплаты составляет:
Ранее сообщалось, что в Украине часть пенсионеров имеет право на доплаты к выплатам. Речь идет о возрастных доплатах. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн.