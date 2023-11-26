Жизнь Кто из украинцев получит дополнительные выплаты к пенсии в несколько тысяч гривен: озвучены категории

2023-11-26 11:30

В Украине пострадавшим от аварии на ЧАЭС и ликвидаторам трагедии начисляются к основной государственной пенсии еще и дополнительные выплаты. Размер помощи зависит от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Об этом говорится в пояснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Так, с 1 марта минимальные размеры пенсий по инвалидности установили на следующих уровнях:

для I группы – 8187,48 грн;

для II группы – 6549,98 грн;

III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 грн.

К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия. Она зависит от категории пострадавших. Лицам, относящимся к категории 1 (из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС):

лицам с инвалидностью I группы – 474,5 грн;

лицам с инвалидностью II группы – 379,6 грн;

лицам с инвалидностью III группы – 284,7 грн;

Для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

лицам с инвалидностью I группы - 341,64 грн;

лицам с инвалидностью II группы – 227,76 грн;

лицам с инвалидностью III группы – 170,82 грн;

Лицам, относящимся к категориям 2-4:

категория 2 – 170,82 грн;

категория 3 – 113,88 грн;

категория 4 – 56,94 грн.

Для лиц с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС размер минимальной пенсионной выплаты составляет:

лица с инвалидностью I группы – 13376,21 грн;

лица с инвалидностью ІІ группы – 10 700,97 грн;

лица с инвалидностью ІІІ группы – 8025,73 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине часть пенсионеров имеет право на доплаты к выплатам. Речь идет о возрастных доплатах. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн.