Политика Туск жестко высказался о блокировке границы

2023-11-29 20:48

 

Вероятный новый премьер Польши обвинил нынешнее правительство в бездействии и "циничном розыгрыше украинской карты".

Предполагаемый будущий премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию с блокадой украинской границы. Он обвинил правительство действующего премьера Матеуша Моравецкого "в бездействии, которое нельзя простить".

"Это бездействие, которое нельзя простить. Таким образом, мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не защищаем польских интересов", - сказал политик.

По его словам, действующее правительство Польши ставит всех в очень сложную ситуацию: "Право и Справедливость", Моравецкий и Качиньский ужасно, очень дилетантски, непрофессионально и очень цинично разыграли украинскую карту".

Туск подчеркнул, что сначала, когда это было уместно, Варшава демонстрировала радикально проукраинскую позицию "полностью забывая о польских интересах". По его словам, "Польша должна жить в дружбе и поддерживать Украину, в то же время не пренебрегая собственными интересами".

"Они полностью пренебрегли этим, а когда поняли, что это раздражает людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулись от проблемы на границе", – констатировал Туск.

Он рассказал, что сейчас изучает эту проблему и проводит встречи с политиками и экспертами, занимающимися вопросом границы.

Напомним, с 6 ноября на украинско-польской границе началась забастовка польских перевозчиков. Среди основных требований к правительству Украины – возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года. Протестующие хотят, чтобы соглашение было разорвано, а разрешительный режим пересечения границы возобновили с 1 января. А 28 ноября украинские перевозчики в ответ заблокировали дорогу в Польше.

subscriber subscriber

Еще по теме

Блокада границы: правительство Польши призвало Украину выполнить требования протестующих

2023-11-28 18:26

Из-за блокады границы в Украине начались проблемы с поставками горючего, - Минагрополитики

2023-11-26 09:30

В каком случае украинцы могут подать заявку на принятие наследства из-за границы

2023-10-27 13:30

Посол Китая о поддержке границ Украины в 1991 году: не понимаю, почему бы и нет

2023-06-28 18:26

Еще новости в разделе "Политика"

Кулеба в НАТО категорически отверг предложения территориальных уступок роССии

2023-11-29 22:15

Туск жестко высказался о блокировке границы

2023-11-29 20:48

В МИД рф заявили, что роССия готова к войне с НАТО

2023-11-29 18:26

Волкер: быстрое вступление Украины в НАТО лишит путина главной цели войны

2023-11-29 16:05
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кулеба в НАТО категорически отверг предложения территориальных уступок роССии 2023-11-29 22:15
Туск жестко высказался о блокировке границы 2023-11-29 20:48
В МИД рф заявили, что роССия готова к войне с НАТО 2023-11-29 18:26
Волкер: быстрое вступление Украины в НАТО лишит путина главной цели войны 2023-11-29 16:05