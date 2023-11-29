Политика Туск жестко высказался о блокировке границы

2023-11-29 20:48

Вероятный новый премьер Польши обвинил нынешнее правительство в бездействии и "циничном розыгрыше украинской карты".

Предполагаемый будущий премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию с блокадой украинской границы. Он обвинил правительство действующего премьера Матеуша Моравецкого "в бездействии, которое нельзя простить".

"Это бездействие, которое нельзя простить. Таким образом, мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не защищаем польских интересов", - сказал политик.



По его словам, действующее правительство Польши ставит всех в очень сложную ситуацию: "Право и Справедливость", Моравецкий и Качиньский ужасно, очень дилетантски, непрофессионально и очень цинично разыграли украинскую карту".



Туск подчеркнул, что сначала, когда это было уместно, Варшава демонстрировала радикально проукраинскую позицию "полностью забывая о польских интересах". По его словам, "Польша должна жить в дружбе и поддерживать Украину, в то же время не пренебрегая собственными интересами".



"Они полностью пренебрегли этим, а когда поняли, что это раздражает людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулись от проблемы на границе", – констатировал Туск.



Он рассказал, что сейчас изучает эту проблему и проводит встречи с политиками и экспертами, занимающимися вопросом границы.



Напомним, с 6 ноября на украинско-польской границе началась забастовка польских перевозчиков. Среди основных требований к правительству Украины – возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года. Протестующие хотят, чтобы соглашение было разорвано, а разрешительный режим пересечения границы возобновили с 1 января. А 28 ноября украинские перевозчики в ответ заблокировали дорогу в Польше.